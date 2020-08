Sylvester Stallone, dopo Rocky arriva anche la statua di Rambo! Le foto

Sylvester Stallone è al settimo cielo per l'ennesimo tributo alla sua straordinaria carriera. Dopo la celebre statua di Rocky situata a Philadelphia, ora ha il suo monumento anche Rambo: una bellissima scultura in legno dedicata al primo capitolo della saga.

"Sono davvero orgoglioso di questa incredibile statua di Rambo che è stata eretta di recente e permanentemente nella città di Hope, in Canada, esattamente dove abbiamo girato il primo Rambo" ha scritto Stallone su Instagram, dove ha condiviso delle immagini della statua.

Realizzata dall'artista Ryan Villiers, l'opera è situata al Memorial Park di Hope e fa ora parte del tour organizzato dalla città per visitare le location più iconiche della pellicola. "Sylvester l'ha vista in anteprima e ne è rimasto piacevolmente colpito" ha dichiarato il consigliere comunale Victor Smith, che ha confermato di aver ricevuto l'approvazione dell'agente della star prima di mettere la statua in mostra.

Il sito Infotel ha raccolto la testimonianza del residente James Mehl, che ha raccontato il grande affetto della città nei confronti del personaggio: "Sono un fan di Sylvester Stallone ed è stato un onore vederlo qua. Noi prendiamo Rambo seriamente, lo celebriamo sempre e penso che non morirà mai. È il nostro segno distintivo, la cosa migliore che sia mai capitata ad Hope."

