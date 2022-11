Sylvester Stallone rivela: 'Io e Arnold Schwarzenegger ci odiavamo negli anni '80'

Sebbene ora siano migliori amici, c'è stato un periodo in cui i rapporti tra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger non erano assolutamente in buoni rapporti per via dell'acerrima lotta d'incassi in cui erano coinvolti nel corso degli anni '80.

In una nuova intervista con Forbes per promuovere la sua prossima serie Paramount Tulsa King, Stallone ha parlato con un po' di nostalgia di quella rivalità che ha vissuto con il suo collega e che li ha portati poi ad unire le forze in franchise di grande successo come I Mercenari.

"Ci detestavamo davvero immensamente perché eravamo... questo può sembrare un po' spocchioso, ma penso che fossimo i pionieri di un nuovo genere in quel preciso momento e che da allora non si è più visto", ha detto Stallone. "Quindi c'era questa competizione, perchè in fondo era nella nostra natura. Lui è molto competitivo e lo sono anche io... e pensavamo che questo ci aiutasse a fare meglio, anche fuori dallo schermo. Ma devo ammettere che non era affatto una cosa salutare, ma siamo diventati davvero buoni amici ora".

Insomma, l'odio viscerale che Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger provavano l'uno nei confronti dell'altro negli anni '80 ha lasciato ora il posto ad un bellissimo rapporto di amicizia che gli ha permesso anche di collaborare nel corso di varie produzioni.