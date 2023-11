Sylvester Stallone ha ritrovato la mitica veste originale di Rocky Balboa: ecco il video

Dopo che Sylvester Stallone ha paragonato suo padre a Rambo, l'attore è tornato a parlare di Rocky e, nello specifico, della mitica verse con la dicitura "Italian Stallon": a più di cinquant'anni dal primo utilizzo, è riuscito finalmente a ritrovarla!

La scena viene immortalata in un video pubblicato su Instagram. "Questa veste – se qualcuno ha visto Rocky almeno una volta – ha almeno 50 anni" afferma Stallone. "Fondamentalmente, è stata portata via da casa mia, e con mio grande dispiacere. Proprio non sapevo dove fosse, presumibilmente era scomparsa. In seguito si è rivelata in possesso di qualcun altro... Cosa che ora non lo è più, perché è tornata nella casa a cui appartiene". Ha poi concluso: "Benvenuta a casa, piccola mia: non ci vediamo da fin troppo tempo!".

Così figura nella descrizione: "Questa è una storia piuttosto folle sulla famosa veste di Rocky, e su come sia scomparsa per anni. Altre storie del genere sono presenti nel mio documentario, SLY, solo su Netflix". In appena un giorno, il post ha ottenuto oltre 200 mila "mi piace" e 3 mila commenti, molti dei quali esprimono tutto l'entusiasmo per lo sbalorditivo ritrovamento.

Diretto da Thom Zimny, Sly coniuga nel migliore dei modi la vita privata dell'attore e i numerosi personaggi che ha interpretato, fino ad arrivare al franchise de I mercenari; inoltre, comprende interviste a Quentin Tarantino, Arnold Schwarzenegger, John Herzfeld e tanti altri. Ha da poco ricevuto la candidatura al Critics Choice Awards per il miglior documentario biografico.

A proposito, non perdetevi la rassegna dei 5 film più belli di Sylvester Stallone.