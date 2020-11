Sylvester Stallone sul ritorno di Rambo: 'Solo se sarà un prequel in streaming'

Le nuove steelbook di Rambo hanno sicuramente conquistato gli appassionati. Impossibile però non pensare ad un futuro ritorno dell' invincibile guerriero interpretato da Sylvester Stallone per un ulteriore capitolo e l'attore stesso ha deciso di dettare le sue condizioni perché ciò accada.

C'è una sola strada praticabile per il mitico Sly, come ha dichiarato in una diretta su Instagram a chi gli ha sottoposto la questione: "Solo se sarà un prequel in streaming, altrimenti niente".

Stallone si mantiene sempre in forma e la sua carriera nei film d'azione non si ferma di certo a 74 anni: ha appena concluso le riprese di Samaritan ed è salito a bordo di The Suicide Squad al seguito del fidato James Gunn. Resta comunque il fatto che, a meno di un uso massiccio della tecnologia di ringiovanimento, dovremmo rassegnarci a veder recitare qualcun altro nel ruolo di un giovane Rambo.

Un'idea che comunque suscita l'interesse dell'attore perché secondo lui avremmo modo di vedere il personaggio come "la migliore persona al mondo. Era capitano della sua squadra, era il bambino più popolare a scuola, era un super atleta. Un po' come Jim Thorpe, ed è stata la guerra a cambiarlo. Da giovane era il ragazzo perfetto".

Il prequel potrebbe ricorrere a Stallone in veste di narratore, ma ovviamente ancora non c'è nulla di certo. Probabilmente vedendo i risultati del botteghino in questo difficile periodo, l'attore preferirebbe puntare direttamente all'uscita in streaming e ciò potrebbe portare ad un progetto dal budget più ridotto ma più ragionato. Staremo a vedere, nel frattempo vi rimandiamo alle curiosità più interessanti su Rambo.