Sylvester Stallone rischiò la morte sul set di Rocky: 'Quasi mi si fermò il cuore'

Vi ricordate quando Dolph Lundgren mandò Sylvester Stallone in ospedale con un pugno? Quest'ultimo è tornato a parlare dell'accaduto, rivelando ulteriori dettagli sul come e perché stava per rimetterci le penne, sul serio.

Stallone non è stato solamente l'attore principale di Rocky IV, ma ne ha anche curato la sceneggiatura e la regia. Infatti durante la scrittura del personaggio di Ivan Drago (poi interpretato da Dolph Lundgren), Stallone puntava a un avversario temibile, spietato e di grande statura. Quando poi si è arrivati alla scena dello scontro, il desiderio di realismo sul set avrebbe quasi tolto la vita alla stella. Se non altro, Lundgren ha ascoltato fedelmente le direzioni del regista.

"Mi ha colpito così forte che mi ha quasi fermato il cuore. Gli ho detto: 'Perché non lo facciamo e basta? Cerca di mettermi al tappeto. Fai più male che puoi'. È stata una cosa davvero stupida da dire. Subito dopo mi ritrovo su un aereo a bassa quota per il pronto soccorso e sono in terapia intensiva per quattro giorni. E c'erano tutte queste suore in giro", ha rivelato Sylvester Stallone in una recente intervista esclusiva con Fox News.

