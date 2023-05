Sylvester Stallone rifa Cliffhanger: la star sarà protagonista del sequel/reboot

Dopo aver preso le distanze da Creed III e dalla saga di Rocky Balboa, il mitico Sylvester Stallone è pronto a rivisitare un altro dei personaggi più iconici della sua carriera con il sequel/reboot di Cliffhanger.

Come riportato da Variety, infatti, Stallone riprenderà il ruolo di Gabe Walker, alpinista di ricerca e salvataggio nonché combattente di terroristi alla bisogna, nel nuovo film di Cliffhanger, cult del 1993. Ric Roman Waugh, il regista di Angel Has Fallen e Greenland, dirigerà il thriller d'azione, da una sceneggiatura di Mark Bianculli (Hunters). Il film sarà realizzato dal produttore di Fast and Furious Neal H. Moritz in collaborazione con la Rocket Science e la Balboa Productions di Stallone. Da segnalare inoltre che questa volta Stallone avrà probabilmente un partner scalatore, dato che la produzione ha già avviato i casting per ingaggiare un co-protagonista. Rocket Science gestirà le vendite internazionali a Cannes questo mese.

Per chi non lo sapesse, Cliffhanger è stato uno dei più grandi successi della carriera di Sylvester Stallone, con un incasso di oltre 255 milioni di dollari che rivitalizzò l'intensità della sua stella dopo una serie di flop. Il regista ha dichiarato: "Sono letteralmente cresciuto con i film d'azione degli anni '80 e '90, e in alcuni di loro mi sono fatto le ossa lavorando dietro le quinte, ma 'Cliffhanger' è stato di gran lunga uno dei miei preferiti: essere al timone del prossimo capitolo, scalare le Alpi italiane con la leggenda in persona, Sylvester Stallone, è un sogno che si avvera. Sarà una grande sfida e un'esplosione di emozioni portare questo franchise verso nuovi livelli, una responsabilità che non prendo alla leggera."

Stallone apparirà questa settimana in Guardiani della Galassia Vol. 3 e prossimamente ne I mercenari 4. Recentemente, ha annunciato il suo nuovo film Never too old to die, che sarà realizzato in esclusiva per Prime Video.