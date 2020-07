Sylvester Stallone ricorda il set di Demolition Man:'Ho adorato il film!'

A quasi trent'anni dall'uscita nelle sale, Demolition Man rimane uno dei film action di fantascienza più amati, e Sylvester Stallone ha ricordato su Instagram l'esperienza sul set, elogiando le co-star Wesley Snipes e Sandra Bullock. Il film fu un grande successo al botteghino e negli anni successivi è diventato un vero cult del genere.

Il post di Stallone è composto da diverse immagini del film, con la didascalia:"Mi è piaciuto molto fare questo film. Sia Wesley che Sandy erano fantastici".

Demolition Man uscì nelle sale nel 1993, diretto dal regista italiano Marco Brambilla su sceneggiatura di Daniel Waters, Robert Reneau e Peter M. Lenkov.



Ambientato in una Los Angeles del futuro, Demolition Man racconta una società nella quale la criminalità è stata praticamente debellata. Tuttavia il folle Simone Phoenix (Wesley Snipes) evade da un carcere nel quale era stato ibernato e inizia a seminare il panico in città. Nel tentativo di fermarlo, l'agente Lenina Huxley (Sandra Bullock) cerca aiuto in un poliziotto condannato anni prima, John Spartan (Sylvester Stallone). La caccia all'uomo si rivela molto più complicata del previsto.

In effetti il contributo del cast è stato fondamentale per il film; soprattutto Wesley Snipes, con un personaggio diventato iconico e un look che ispirò addirittura il cestista Dennis Rodman.

Lo scorso maggio Stallone ha risposto così ad una domanda sul possibile sequel:"Possiamo avere un altro Demolition Man? Penso che arrivi. Ci stiamo lavorando proprio ora con Warner Bros. e sembra fantastico. Quindi dovrebbe uscire e succederà". Demolition Man 2 sarà davvero realtà, secondo Sly.

