Sylvester Stallone rende omaggio ai suoi amici di Hollywood: Instagram si riempi di scatti

Quando sei a Hollywood e ti chiami Sylvester Stallone, è naturale conoscere e diventare magari amico con alcuni personaggi famosi quanto e più di te. Tutto ci immaginavamo, però, tranne che il buon Sly fosse riuscito ad accumulare nel tempo un social network di amici e conoscenze tanto vasto e soprattutto variegato.

In un moto sentimentale proprio dedicato a tutte queste conoscenze, che lui appella come "grandi amici", Sylvester Stallone ha allora deciso di condividere tramite Instagram alcuni bellissimi scatti storici con lo immortalano in compagnia di grandi nomi di Hollywood, da Mel Gibson a Michael Douglas, da Antonio Banderas a Michael Caine e fino a Dolly Parton, Melanie Griffith, Mark Wahlberg, James Caan, Muhammad Ali e Paul McCartney.



Una delle cose davvero straordinarie di questa carrellata di foto è che la maggior parte lo ritraggono in compagni di interpreti con cui non ha mai recitato in alcun film, alcune vecchie davvero di molti anni, dato che Sly appare giovanissimo e agli albori della sua carriera cinematografica, molto emozionante anche. Diverse immagini mostrano anche alcune star ormai defunte, e tacitamente, nelle intenzioni di Stallone, questo potrebbe significare che alcune amicizie - proprio come alcune leggende - non muoiono mai.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



Vi lasciamo alla recensione di Rambo: Last Blood.