Sylvester Stallone, un regalo di compleanno in anticipo: ecco la foto!

Sylvester Stallone è da sempre molto affezionato ai film ai quali ha partecipato, in particolare alle saghe che l'hanno reso famoso nel mondo, quella del pugile Rocky Balboa e del combattente reduce dal Vietnam John Rambo. Ecco perché il regalo che Sly ha ricevuto in anticipo di un mese dal suo 75° compleanno l'ha reso davvero felice.

Stallone ha ricevuto una splendida action figure di John Rambo. A giudicare dal suo aspetto sembra che si tratti della versione Rambo: Last Blood, uscito nelle sale nel 2019.

Un bellissimo regalo di compleanno in anticipo - Stallone compirà 75 anni il prossimo 6 luglio - che pare abbia reso davvero felice la star.



Non si tratta della prima volta in cui Stallone ha mostrato il grande attaccamento nei confronti di Rambo suo e da parte di tutti i fan. Nel 2020 il personaggio ha ricevuto l'onore di ricevere una statua eretta e collocata nella cittadina di Hope, Canada, luogo in cui è stato girato il primo film della saga, Rambo, nel 1982.

Insieme a Rocky Balboa, John Rambo è il personaggio più amato da Sylvester Stallone e dai suoi fan.



