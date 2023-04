Sylvester Stallone da record: VHS originali di Rocky vendute per quasi 60mila dollari!

La leggendaria saga di Rocky di Sylvester Stallone ha appena aggiunto un altro glorioso capitolo ai suoi libri di storia, dato che nelle scorse ore alcune copie delle VHS originali di Rocky, Rocky II e Rocky III sono state vendute ad un prezzo astronomico.

La vendita per la trilogia di Rocky ha raggiunto quota $53.750, al termine di un'asta di Heritage Auctions a Dallas, in Texas, che si sarebbe tenuta a febbraio 2023: durante l'evento, sono stati venduti un totale di 235 nastri. "Ho detto a mia moglie, 'Penso che potrei iniziare a collezionare videocassette'", ha spiegato il collezionista Jay Carlson, talmente specializzato nel 'revival' della VHS da essere stato intervistato addirittura dal New York Times. "Questi nastri sono artefatti storici che hanno questa capacità di riportarti indietro nel tempo in un luogo che all'improvviso sembra a miglia di distanza eppure in qualche modo sa ancora di casa. Pensavo che interessasse solo a me, ma ogni giorni incontro sempre più persone attirate da questo mondo."

Il fenomeno delle VHS sta tornando come quello dei vinili? Troppo presto per dirlo forse, specialmente considerati i prezzi non esattamente popolari, ma di certo nell'aria si respira aria di nostalgia: ad esempio, Quentin Tarantino e Roger Avary rivivono i loro giorni in videoteca con un podcast incentrato proprio sul VHS e recentemente la società di produzione video e canale YouTube Red Letter Media ha raccolto oltre 80mila dollari in beneficenza vendendo un VHS di Nukie ancora sigillato.

Tornando a Rocky, proprio l'anno scorso Stallone ha celebrato i 40 anni di Rocky 3.