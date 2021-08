Sylvester Stallone è da record con The Suicide Squad: scoprite il suo incredibile primato

Sylvester Stallone, che interpreta King Shark nel nuovo cinecomic della DC Films The Suicide Squad, grazie al lungometraggio di James Gunn ha potuto stabilire un incredibile record in questi giorni, che l'attore è andato a festeggiare sul social network Instagram insieme ai suoi fan.

Il cinecomic, infatti, nei giorni scorsi è stato in cima al box office mondiale: per Sylvester Stallone si tratta del sesto decennio consecutivo con almeno un film al primo posto del botteghino, una notizia che l'attore ha commentato col post che trovate in calce all'articolo e con le seguenti dichiarazioni: "Grazie per avermi fatto sentire come se fossi di nuovo in cima al mondo. È stata una grande carriera, grazie a tutti voi! Continuate a non mollare! Grazie James Gunn."

A 75 anni, Stallone è meglio conosciuto per i suoi primi ruoli da protagonista in Rocky e Rambo: First Blood. Nel corso della sua carriera è apparso in 46 film pubblicati negli ultimi sei decenni, di cui 20 sono balzati al primo posto delle classifiche del box office. Tra gli altri (tanti) film degni di nota nel portfolio di Stallone ricordiamo almeno Cliffhanger, Judge Dredd, Driven, The Expendables, Guardiani della Galassia 2 e i due capitoli di Creed.

Recentemente non sono mancate le notizie su Sylvester Stallone: mentre il mondo del cinema attende la pubblicazione della director's cut di Rocky IV, l'attore ha commentato un possibile quarto capitolo de I Mercenari. Nel frattempo, è stata annunciata la data di uscita di Samaritan, film nel quale Stallone interpreterà un vecchio supereroe eremita.