Sylvester Stallone attacca il produttore di Rocky: 'Rivoglio i diritti, per i miei figli'

Quest'anno Rocky ha compiuto 43 anni e Sylvester Stallone è tornato sui social per reclamare i diritti di questa saga di grande successo che ha contribuito a creare, sottolineando di volerla lasciare in eredità ai suoi figli.

Condividendo un post su Instagram l'attore ha detto: "Un ritratto molto lusinghiero del grande produttore di Rocky/Creed. Irwin Winkler, da uno dei più grandi artisti del Paeseha. Dopo che Irwin ha controllato Rocky per oltre 47 anni, e ora Creed, mi piacerebbe davvero riavere indietro almeno un po’ di QUELLO CHE E’ RIMASTO dei miei diritti, prima che tu lo trasmetta SOLO AI TUOI FIGLI. Credo che sarebbe un gesto giusto da parte di questo signore di 93 anni".

Proseguendo, l'interprete del pugile italoamericano assai polemico ha aggiunto: "Questo è un argomento doloroso che mi consuma l’anima, perché volevo lasciare qualcosa di Rocky ai miei figli, ma è sempre bello ascoltare i fan fedeli… Continuate a colpire".

Sylvester Stallone non possiede nessuna quota dei diritti di Rocky e questa cosa negli ultimi anni lo ha fatto davvero molto penare: "Non ho la proprietà di Rocky. Ogni parola, ogni sillaba, ogni errore grammaticale è tutto da imputare a me, eppure non ho alcun diritto sull'opera. É una cosa assurda, ma all'epoca mi fu detto: 'Ehi, sei stato pagato, quindi di cosa ti lamenti?' Ero furioso".

A suo avviso, l'inesperienza della gioventù lo ha portato a rinunciare ai diritti sul franchise, senza comprendere che sarebbe potuto essere una vera e propria gallina dalle uovo d'oro.