Sylvester Stallone: il suo Rambo debutta nel roster di Mortal Kombat 11

Lo sviluppatore NetherRealm Studios ha pubblicato via Twitter il trailer ufficiale del nuovo contenuto aggiuntivo dedicato al suo Mortal Kombat 11, ed esattamente quello dedicato a uno dei tre nuovi combattenti del roster di protagonisti, il mitico John Rambo di Sylvester Stallone, protagonista dell'omonima saga cinematografica.

Eh sì, la voce che sentite nel trailer è proprio quella di Stallone, che ha infatti doppiato il personaggio per il suo debutto nel picchiaduro videoludico. Si legge poi nella descrizione:



"John J. Rambo, ex soldato delle forze speciali, porta le sue uniche abilità di combattimento anche nell'Universo di Mortal Kombat, equipaggiato col suo caratteristico coltello da sopravvivenza per scontri ravvicinati in CQC e il suo straordinario arco, composto appositamente per per colpire bersagli a lungo raggio".



Lo sviluppatore aggiunge: "In qualità di veterano esperto nel combattimento corpo a corpo, Rambo attacca con prese feroci utilizzando anche trappole per uccidere i suoi avversari. Queste abilità combinate con la sua brutale forza fisica gli permettono di affrontare qualsiasi altro combattente si trovi sulla sua strada".



Rambo debutterà in Mortal Kombat 11 come contenuto scaricabile a partire dal prossimo 17 novembre.



Lo utilizzerete? Fatecelo sapere nei commenti e diteci quale dei film dedicati al personaggio di Sly resta ad oggi il vostro preferito.