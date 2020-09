Sylvester Stallone, a che punto è il suo remake di The Gangster The Cop The Devil?

Sylvester Stallone sta realizzando un remake di The Gangster The Cop The Devil, ma è passato più di un anno e mezzo dall'annuncio ufficiale del progetto e anche a causa della pandemia del film si è persa ogni traccia.

Per chi non lo sapesse, The Gangster, the Cop, the Devil è un thriller d'azione sudcoreano uscito nel 2019 e diretto da Lee Won-tae: interpretato da Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol e Kim Sung-kyu, racconta la storia vera di tre personaggi, un serial killer, il gangster che si è salvato miracolosamente da un agguato dell'assassino e il poliziotto che segue l'indagine. Per beccarlo, il poliziotto e il gangster decidono di unire le forze ma, oltre all'assassino, dovranno affrontare anche le numerose sfide che la loro alleanza scatenerà nei rispettivi ambienti di lavoro.

Il film venne presentato in anteprima durante la sezione Midnight Screenings del Festival di Cannes 2019 e successivamente al Fantasia International Film Festival 2019, fino ad attirare l'attenzione di Stallone, che adesso sta lavorando al remake statunitense tramite la sua Balboa Productions.

Stallone non avrà un ruolo nel film, però sappiamo che Ma Dong-seok riprenderà il suo ruolo e co-produrrà questa nuova versione. Da notare che entrambe le star fanno parte del Marvel Cinematic Universe, Stallone grazie al franchise di Guardiani della Galassia e Ma Dong-seok grazie al futuro Gli Eterni, e probabilmente anche per via degli impegni delle due star il remake di The Gangster The Cop The Devil non ha ancora ingranato la marcia.

Stallone reciterà e produrrà diversi film in uscita, come Little America e il suo lungo adattamento del romanzo di mostri Hunter, senza contare i lavori sulla director's cut di Rocky 4. Molto probabilmente i lavori saranno avviati nel 2021, quindi per adesso non resta che aspettare.