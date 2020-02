Sylvester Stallone protagonista del thriller Little America, prodotto da Michael Bay

Sylvester Stallone ha concluso positivamente le trattative per far parte del cast del thriller Little America nelle vesti di protagonista. Il film, prodotto da Michael Bay, dovrebbe attirare molta attenzione all'European Film Market. Little America è un thriller politico ambientato in un futuro distopico, in cui gli USA sono zona di guerra.

Sylvester Stallone interpreta un ex militare dell'esercito ingaggiato da un miliardario asiatico per cercare la figlia scomparsa. In questa avventurosa ricerca, Stallone è accompagnato dal personaggio della sorella della ragazza scomparsa. Insieme si dirigono verso Little America, la località di rifugiati americani sita a Hong Kong.

Rowan Athale, che si è occupato della stesura della sceneggiatura, guiderà la regia del film. Il regista di Transformers, Michael Bay, si occuperà della produzione esecutiva tramite la sua società, Platinum Dunes. La presenza di Bay, dal punto di vista commerciale, è sicuramente una garanzia importante per il film, considerando il grande successo al botteghino che solitamente fanno registrare i film a cui lavora il regista di Armageddon.

Il film è stato paragonato, nelle intenzioni, a 1997: Fuga da New York di John Carpenter del 1981, con protagonista Kurt Russell. Le riprese di Little America dovrebbero iniziare in estate, dopo che Stallone avrà concluso gli impegni attualmente in essere.

L'ultima apparizione sul grande schermo di Sylvester Stallone è stata in Rambo: Last Blood, capace d'incassare 91 milioni di dollari, nonostante un riscontro pessimo sia arrivato dalla critica. Stallone lavorerà al thriller Samaritan, e il suo nome è comparso nella lista dei Razzie Awards di quest'anno, proprio per Last Blood.