Sylvester Stallone, quali sono i suoi prossimi progetti?

A 77 anni non si vuole ancora fermare: Sylvester Stallone ha in programma diversi progetti per il suo futuro cinematografico e l'età non sembra assolutamente un problema per lui. Vediamo allora di fare il punto assieme: dove vedremo il caro Sly nel prossimo futuro?

Cominciamo subito con una certezza definita: I Mercenari 4, per la regia di Scott Waugh. Il quarto capitolo della saga action che raccoglie tutti i più grandi attori di questo genere arriverà nelle sale italiane il 21 settembre 2023, addirittura nove anni dopo il terzo film. Sylvester Stallone dovrebbe avere un ruolo di supporto nella pellicola, che sarà incentrata sul personaggio di Lee Christmas interpretato da Jason Statham.

Lato serie tv invece a novembre uscirà Sly su Netflix, docuserie incentrata ovviamente sulla vita e la carriera di Stallone. Si parlerà del suo rapporto con il cinema, con i suoi personaggi ma anche dei retroscena che lo hanno portato nell'olimpo della cinematografia mondiale.

Facciamo adesso un salto in casa Prime Video, dove Sylvester Stallone sembra si sia accasato. È infatti in produzione per Prime Video Never Too Old to Die, film action comedy in cui avviene un omicidio in una casa di riposo... per spie. Stallone interpreta un veterano della Guerra Fredda che decide di proteggere i suoi amici ed è pronto a scovare l'assassino in mezzo a loro.

Proprio Amazon e la Balboa Productions hanno in cantiere diversi progetti incentrati su Sylvester Stallone, che dovrebbe essere coinvolto anche direttamente come sceneggiatore e regista (non per tutti i progetti però). Quindi in casa Prime Video vedremo Sly molto spesso, probabilmente partendo con Never Too Old to Die e poi continuando anche in prodotti seriali.

Ci sarà poi sicuramente la seconda stagione della serie di successo su Paramount Plus, cioè Tulsa King che è stata rinnovata per una seconda stagione subito dopo il debutto, e al momento non abbiamo ancora date concrete per una sua uscita. Anche se Sylvester Stallone ha diversi dubbi circa il suo ritorno proprio in Tulsa King.

Ma voi quale fra questi prodotti state aspettando di più? Siete contenti che Sylvester Stallone non si fermi mai? Ditecelo nei commenti!