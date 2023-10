Sylvester Stallone pronto a tornare per I mercenari 5? Il produttore stuzzica i fan

Il Franchise di I Mercenari ha introdotto l’idea di mettere nello stesso contesto un numero incredibile di eroi dei film d’azione e, nonostante il flop al box office dell’ultimo capitolo della saga, pare che Sylvester Stallone non abbia alcuna intenzione di abbandonare la squadra di eroi della Hollywood più adrenalinica che possiamo immaginare.

Dopo che il produttore di I Mercenari ha parlato di un possibile spin off al femminile con protagonista Megan Fox, torniamo a parlare dei mercenari della saga originale e del ruolo di Sylvester Stallone che, per motivi di trama, è stato ridotto drasticamente nel film che ha debuttato nei cinema nell’estate del 2023.

Il poco tempo sullo schermo del protagonista di Rocky ha fatto ipotizzare ai fan la possibilità di un passaggio del testimone da parte di Sly con il produttore Les Weldon che ha dovuto chiarire la cosa durante un’intervista con JoBlo: “Non abbiamo pensato che fosse ora di passare il testimone. Abbiamo soltanto cercato di capire quale fosse una buona storia per il film. Ma questo non significa che questa sia necessariamente la direzione in cui stiamo andando. La poca presenza di Sylvester Stallone è stata una scelta funzionale alla sceneggiatura e alla storia”.

Nessuna intenzione, dunque, di abbandonare il franchise da parte di colui che ne è stato l’anima pulsante sin dall’inizio e, in attesa di nuove informazioni a proposito del prossimo film della saga, vi lasciamo ad alcune ipotesi per il futuro di I Mercenari.