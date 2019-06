Sylvester Stallone presenterà in anteprima Rambo: Last Blood alla Mostra di Venezia?

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Sylvester Stallone potrebbe presentare in anteprima mondiale il suo Rambo: Last Blood alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Dopo le voci sul possibile arrivo di Joker al Lido, arrivano anche quelle che vedono Rambo: Last Blood in pole per una presentazione in pompa magna alla Mostra di Venezia, sebbene manchi ancora una conferma ufficiale, che potrebbe arrivare o con l'annuncio del film d'apertura - se si dovesse trattare della quinta pellicola su Rambo - o con la diffusione del programma ufficiale della kermesse veneziana attesa per il prossimo 25 luglio. Sappiamo che l'uscita ufficiale di Rambo: Last Blood - come confermato anche dal primo trailer - è fissata da Lionsgate al 20 settembre 2019, ovvero a ridosso delle date del festival di Venezia, di scena dal 28 al 7 settembre precedenti. L'uscita italiana è fissata al momento al 14 novembre successivo, ma in caso di presentazione a Venezia potrebbe anche essere anticipata.

Le figure di Sylvester Stallone e di conseguenza del suo Rambo sono state già ampiamente sdoganate in un tempio del cinema come lo è il Festival di Cannes, sede nella quale è stato mostrato in anteprima il trailer ufficiale di Last Blood; quella di Venezia sarebbe quindi un'altra immagine che ben si sposerebbe con questo processo di sdoganamento di Stallone e sarebbe certo un altro traguardo importante per l'attore-regista, dopo anche la nomination agli Oscar ottenuta con il primo capitolo di Creed, per il ruolo del suo indimenticabile Rocky Balboa.

A Cannes, Stallone aveva affermato: "In ogni film Rambo non torna mai a casa, va nella giungla o in Afghanistan. In questo nuovo capitolo, torna finalmente a casa, ma in un modo nel quale non arriva mai. E' lì ma allo stesso tempo non è lì. E' su questo concetto che è costruita l'intera storia. Non appena mette piede fuori dalla porta di casa sua, non ha più controllo. Il mondo lo controlla. Ci saranno delle belle vendette in questo film. Un sacco di gente si farà male".

Come detto, Rambo: Last Blood ha una data d'uscita italiana fissata al momento al 14 novembre.