Sylvester Stallone sta preparando una director's cut di Rocky IV!

Sylvester Stallone ha rivelato di essere a lavoro su un montaggio director's cut del classico degli anni '80 Rocky IV, film diretto da Stallone nel quale Rocky affrontò l'iconico Ivan Drago.

Tramite il suo account sul social media Twitter, l'attore e regista ha corretto un fan che pensava che la star fosse a lavoro su un'edizione director's cut di Rocky Balboa, specificando invece che il film di cui si sta occupando è proprio il quarto capitolo.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, a domanda specifica Stallone ha risposto: "Non so nulla della director's cut di Rocky Balboa, ma sto lavorando a quella per Rocky IV e sarà fantastica!"

Per chi non lo sapesse, Rocky IV è un film del 1985 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. È il terzo sequel del pluripremiato Rocky, uscito nel 1976 ed è stato prodotto da Robert Chartoff e Irwin Winkler. Girato durante gli anni centrali della Guerra fredda, il film è incentrato sulla rivalità tra Rocky Balboa, il campione italo-americano, e Ivan Drago, il temibile e glaciale pugile sovietico: è noto per le sue tematiche idealiste e le sequenze di montaggio alternato, con la trama che recentemente è stata ripresa per Creed II.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sulla saga di Rocky e alle ultime notizie circa la possibilità di un ritorno di Rocky.