Sylvester Stallone personal trainer? Ecco come sprona i fan a fare sport

Tutti, almeno una volta, abbiamo immaginato come sarebbe andare a scuola con Daniel Radcliffe, cucinare con Bradley Cooper e partire all'avventura con Harrison Ford (ma forse non con Tom Hanks), ma come sarebbe allenarsi con Rocky e Rambo? Ecco allora l'esilarante campagna pro-attività fisica di Sylvester Stallone.

Se le foto e i poster motivazionali appesi nell'ufficio di Barney Stinson non sono abbastanza e se la quarantena vi la lasciato pochi film da guardare, ma molti chili da perdere, allora l'esilarante post di Stallone che scala montagne in giro per il mondo è quello che fanno al caso vostro.

"Ricordate, anche se non volete, fate ESERCIZIO!" Scrive Stallone nel suo ultimo post, che troverete in calce. Una foto qualunque non sarebbe bastata a spronare i fan e allora l'attore ha cacciato dal cilindro nientemeno che uno scatto di Cliffhanger - L'ultima sfida, i cui si arrampicava a mani nude su ogni genere di parete rocciosa.

Negli ultimi mesi abbiamo visto numerose star di Hollywood alle prese con l'attività fisica casalinga: dal devastante allenamento di Chris Hemsworth ad Arnold Schwarzenegger e i suoi improbabili compagni di fitness, molte celebrità continuano a tenere alto il morale dei fan che, lo ricordiamo, oltreoceano sono ancora costretti all'auto-isolamento a causa del Covid.