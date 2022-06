Sylvester Stallone parla finalmente di Creed III: la saga può esistere senza Rocky?

Creed III arriverà in Italia a novembre distribuito da Eagle Pictures, e lo farà segnando un assoluto precedente per il franchise: il film diretto e interpretato da Michael B. Jordan sarà infatti il primo capitolo del franchise di Rocky senza Rocky.

In una recente intervista con Metro concessa a Londra, dove si trovata per il lancio di Paramount+ nel Regno Unito (tra l'altro vi ricordiamo che Paramount Plus uscirà in Italia a settembre), Stallone ha discusso di cosa possono aspettarsi i fan da Creed III, film nel quale Rocky Balboa non comparirà come personaggio anche se la star manterrà un credito da produttore: "Beh, sarà qualcosa di ​​diverso perché come sapete mi sono ritirato, non sapevo neanche se c'era o meno una parte per me. Ma sarà qualcosa di interessante, la storia andrà in una direzione diversa. Auguro loro ogni bene, e che continuino a dare a pugni!"

Questi commenti sembrano essere un'ulteriore conferma che Sylvester Stallone non apparirà in Creed III, una scelta coraggiosa per il franchise ma anche coerente con il finale di Creed II, vero e proprio sequel spirituale di Rocky IV che nei minuti finali vedeva lo Stallone Italiano lasciare la sua amata Philadelphia per ricongiungersi con il figlio in Canada.

La star assoluta del film sarà dunque Michael B. Jordan, che seguendo le orme di Stallone (che nel corso della sua prolifica carriera ha diretto tutti gli episodi della saga di Rocky, tranne il primo, per il quale fu nominato all'Oscar per la sceneggiatura, e il quinto, diretto da John G. Avildsen) debutterà alla regia: oltre ad Adonis di Jordan, inoltre, Creed III includerà il ritorno di Bianca di Tessa Thompson e di Mary Anne Creed di Phylicia Rashad, con Jonathan Majors (Lovecraft Country, Loki) che interpreterà il prossimo avversario di Adonis, chiamato Anderson Dame.

