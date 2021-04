Sylvester Stallone, il nuovo Rocky 4 si intitola 'Rocky vs Drago': ecco la data di uscita!

Sylvester Stallone ha svelato il titolo ufficiale della sua attesissima director's cut di Rocky IV, una nuova versione del film del 1985 da lui scritto, diretto e interpretato.

La 'Stallone Cut' del leggendario Rocky IV sarà intitolata ufficialmente Rocky vs Drago, e nel post che trovate in calce all'articolo l'attore e produttore ha anche svelato la data di uscita, che sarà accompagnata da un documentario dietro le quinte. Rocky vs Drago uscirà a novembre, e Stallone scrive: "E' il momento per qualche buona notizia! Abbiamo girato un documentario dietro le quinte durante il montaggio del nuovo ROCKY 4, questo è un piccolo assaggio. Quando uscirà il film si intitolerà ROCKY VS DRAGO - The Ultimate Director's Cut. Divertitevi e continuate a dare pugni"

Il quarto episodio della saga di Rocky è già uno dei più amati dai fan, e la versione originale fu curata sotto ogni aspetto da Stallone, dunque sarà interessante vedere quali modifiche e migliorie il regista abbia voluto inserire dopo tutti questi anni. In precedenza, lo stesso Stallone aveva affermato che la director's cut di Rocky IV renderà il film "più profondo e migliore", ma non resta che aspettare e vedere.

Ricordiamo poi che nelle scorse settimane Rocky Balboa è tornato alla ribalta anche grazie all'annuncio di una serie tv prequel di Rocky, pensata da Stallone per raccontare la giovinezza dei personaggi principali del franchise: l'attore in persona sta attualmente lavorando alle sceneggiature.