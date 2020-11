Sylvester Stallone sul nuovo film Samaritan: 'Guardate quanto è grande questo set!'

Da buon ultra settantenne, Sylvester Stallone non può fare a meno di condividere con i suoi followers i dettagli della sua vita. Una bella fortuna per i fan di Sly e del suo nuovo film d'azione, Samaritan.

"Le riprese di ieri sera per questo film fantastico, Samaritan. Guardate quando è grande questo set!", dichiara l'attore con entusiasmo. In effetti dall'immagine notiamo uno scenario da assedio, con impalcature poste intorno a quella che sembra essere una fabbrica, forse l'esterno dell'ambientazione già mostrata da Sly.

Nonostante le norme di sicurezza indispensabili per evitare il contagio costringano tutti ad indossare le mascherine e a mantenere la distanza, l'attore principale non sembra aver perso l'entusiasmo e pubblica frequentemente contributi interessanti, anche per tenere viva l'attenzione dei fan sul suo nuovo progetto.

Si tratta di un film che mescola elementi thriller e da cinecomics per raccontare la storia di un ragazzo che scopre un sorprendente segreto: il supereroe scomparso 20 anni prima in realtà è ancora vivo e si sta nascondendo per qualche motivo. Alla sceneggiatura troviamo Bragi F. Schut, noto per aver lavorato ad Escape Room, mentre la Balboa Production di Stallone collabora alla produzione insieme alla Metro-Goldwyn-Mayer.

A quanto pare le riprese di Samaritan procedono alla grande e abbiamo potuto dare uno sguardo all'inquietante testa di Stallone, usata come oggetto di scena.