Sylvester Stallone non si ritirerà mai? 'Preferirebbe morire sul set'

Sylvester Stallone è uno di quegli attori che ha fatto la storia del cinema contemporaneo. Il debutto del newyorkese risale addirittura al 1969, con la sua carriera che da allora non ha mai accennato a fermarsi. Un’altra grande star di Hollywood ha riportato le parole di Sly a proposito della sua volontà di continuare a lavorare.

Dopo aver riportato le parole di Sylveter Stallone a proposito del suo rapporto con Arnold Schwarzenegger lasciamo che siano le dichiarazioni di un altro protagonista della scena action della fine del secolo scorso a raccontare la determinazione, il carattere e la passione per il suo lavoro di Sly.

Quando a Jean-Claude Van Damme è stato chiesto la sua opinione sugli attori degli anni ’80 e ’90 del ventesimo secolo ancora attivi, il protagonista di Street Fighter ha risposto riferendosi a una cosa che gli era stata detta da Stallone qualche anno prima: “Conosco un attore che fa ancora un sacco di film. È nei suoi settanta e ancora gira film in maniera molto professionale. E ancora ha voglia di lavorare e lavorare. Non c’è niente di sbagliato in questo. Stallone mi ha detto sul set di I Mercenari, che vorrebbe morire sul set”.

Una vera dichiarazione d’intenti, dunque, per l’interprete di Rocky che si prepara a sbarcare nelle sale con l’ultimo capitolo della saga dedicata proprio ai grandi attori action del passato e del presente.. A proposito del suo ultimo lavoro, vi lasciamo al teaser di I Mercenari 4.