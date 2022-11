Sylvester Stallone non chiude ai cinecomic: 'Potrei fare qualcosa tipo Nick Fury'

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria corsa al Marvel Cinematic Universe: il franchise targato Disney ha arruolato quanto di meglio Hollywood potesse offrire, ma nonostante ciò c'è ancora qualcuno che oppone resistenza per un motivo o per un altro, proprio come Sylvester Stallone.

Mentre si parla di un possibile esordio di Sadie Sink nell'MCU, infatti, il buon Sly ammette di non ritenersi particolarmente adatto, per ragioni principalmente estetiche, ad un ruolo da cinecomic: la star di Rambo, però, sembrerebbe non disdegnare l'ipotesi di una parte in stile Nick Fury.

"Non somiglio a nessun personaggio dei fumetti. Ad esempio, non avrei mai potuto interpretare Terminator. Nessuno vorrebbe mai un robot con la bocca storta e la voce che sembra quella di un becchino, semplicemente non funzionerebbe. Però sì, come si chiama quel personaggio che Sam Jackson è finito a interpretare? Sì, penso che potrei fare qualcosa del genere, un progetto in cui io non sia il protagonista principale" sono state le parole di Stallone.

Cosa ne dite? Riuscireste a immaginare un Nick Fury interpretato da Sly? Vi vengono in mente altri personaggi papabili per il nostro Rocky Balboa? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di new entry, comunque, Cameron Crowe ha fatto il nome di Dua Lipa per un film su Dazzler.