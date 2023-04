Sylvester Stallone è Never too old to die: annunciato il nuovo film Prime Video

Diversi anni dopo la serie tv Too old to die young di Nicolas Winding Refn, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ribalta la situazione con Never too old to die, nuovo film in esclusiva che sarà prodotto e interpretato da Sylvester Stallone.

Amazon Studios ha annunciato in via ufficiale la commedia d'azione che vedrà la star delle saghe di Rocky e Rambo scatenare le sue abilità di eroe del cinema action...in una casa di riposo. La sceneggiatura è stata scritta da Brian Otting e racconta la storia di un misterioso omicidio all'interno di una casa di riposo per spie: nell'istituto vive anche un veterano della Guerra Fredda (Stallone) che si incarica di proteggere i suoi amici e trovare l'assassino che vive nascosto in mezzo a loro. La premessa, bisogna ammetterlo, sembra a dir poco esilarante.

La Balboa Productions di Stallone è coinvolta nel progetto, con Deadline che segnala che Never too old to die sarà solo il primo di molti progetti che saranno realizzati da Prime Video in partnership con Sylvester Stallone, grazie ad un accordo pluriennale con la piattaforma di streaming e con Amazon Studios. Al momento della stesura di questo articolo, nessun regista è stato ancora assegnato al progetto, né ci sono ulteriori novità sul cast di supporto o su una data d'uscita.

Per altri contenuti, scoprite i nuovi cofanetti di Rocky distribuiti da Warner Bros nel corso di aprile 2023.