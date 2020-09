Sylvester Stallone mostra su Instagram la director's cut di Rocky IV: 'È quasi pronta!'

Nelle scorse settimane vi abbiamo riferito dell'imminente arrivo della director's cut di Rocky IV, cult del 1985 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone che sta personalmente revisionando il film in occasione del 35esimo anniversario dell'uscita originale.

Oggi arriva un nuovo aggiornamento: la star tre volte candidata al premio Oscar ha infatti condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram un primo estratto della nuova versione di quelli che molti reputano il suo capolavoro, grazie a scene di combattimento di un'energia cinetica unica e le leggendarie sequenze di montaggio alternato, che negli anni sarebbero diventate uno standard insegnato nelle scuole di cinema di tutto il mondo.

Nel post che trovate in calce Stallone ha scritto: "Finalmente un estratto divertente da ROCKY4 ... quindi divertitevi. Inoltre vorrei vedere ogni fan in tutto il mondo rispondere (mi piace) o (commentare) per far sapere allo studio quanto siete ECCITATI nel vedere questo RE-CUT di ROCKY 4!! Siete TUTTI parte di questo VIAGGIO. Quindi lasciate che le vostri voci vengano ascoltate".

Il filmato mostra la battaglia tra Apollo Creed e Ivan Drago, durante il quale al pubblico viene concesso un primo assaggio della brutalità di cui è capace il micidiale combattente russo. Speriamo di conoscere presto tutti i dettagli della distribuzione della director's cut di Rocky IV, che a questo punto potrebbe uscire tra la fine del 2020 e il 2021. Ovviamente vi terremo aggiornati.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale su tutta la saga di Rocky, dal film originale al franchise-sequel Creed.