Sylvester Stallone, la moglie lo chiama durante le riprese del film: ecco il video!

Nonostante il successo mondiale di Rocky e Rambo, Sylvester Stallone a 74 anni non ha alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata. In questo periodo è impegnato nelle riprese del suo nuovo film, Samaritan, e l'attore e regista ha mostrato ai fan un video divertente nel quale la moglie lo contatta telefonicamente proprio durante una scena.

In un post pubblicato su Instagram, Sly ha condiviso una clip del backstage che lo vede impegnato in una sequenza con battute, interrotta improvvisamente dal suono del cellulare di Stallone, causato dalla chiamata inaspettata della moglie, Jennifer Flavin.

La reazione di Stallone è piuttosto divertita nonostante la brusca interruzione della sequenza.



Jennifer Flavin ha avuto un ruolo importante nella vita e nella carriera di Sylvester Stallone, incoraggiandolo anche a tornare nei panni di Rocky Balboa in Creed - Nato per combattere.

Samaritan è un progetto al quale Stallone è molto legato; la trama racconta la storia di un ragazzo che scopre che un supereroe che si pensava fosse scomparso dopo un'enorme battaglia decenni fa, è in realtà ancora in circolazione. Il film viene pubblicizzato come una storia cruda che si allontana dai toni che siamo solitamente abituati a vedere nei film di supereroi.

Le riprese di Samaritan sono iniziate ad inizio anno, prima che la produzione s'interrompesse a causa del COVID-19. I lavori sono ripresi in seguito e la produzione è terminata di recente, anche se sul progetto si sa ancora molto poco.

Il film dovrebbe uscire nelle sale il 4 giugno 2021.



