Sylvester Stallone, I Mercenari 4 ha quasi rotto una striscia che dura da 45 anni

I Mercenari 4 non è riuscito nel suo intento di riportare sui giusti binari la saga creata da Sylvester Stallone per riunire in un unico franchise tutti gli eroi degli action movie degli ultimi decenni. L’intreccio narrativo presentato nel film ha, però, quasi rotto una tradizione che non vede un personaggio di Sly morire sullo schermo da 45 anni.

Dopo avervi spiegato i motivi per cui Sigourney Weaver abbia rifiutato un ruolo in I Mercenari, torniamo a parlare del quarto capitolo della saga per riportare la curiosità che riguarda una particolarissima striscia tenuta viva da Stallone nel corso della sua carriera cinematografica e quasi rotta dal film di Scott Waugh.

Nel corso del film, il personaggio interpretato dall’attore newyorkese, inscena la sua morte per riuscire a ingannare il villain e stanarlo. Per quanto l’opera non riesca a fare un buon lavoro per convincere il pubblico della reale morte di Barney, la questione diventa in qualche modo rilevante se andiamo a studiare la storia dei personaggi interpretati da Sly nel corso della sua carriera e per scoprire che nessun personaggio principale portato sullo schermo da Stallone sia morto dopo il Johnny Kovak di F.I.S.T.

Nel corso della sua decennale carriera ci sono stati piani per far morire sia Rocky che Rambo, salvo poi decidere di manovrare diversamente la narrazione per entrambi i celebri personaggi di Sly.

La striscia di anni in cui Stallone non muore come personaggio principale (il gemello del film Samaritan, non protagonista, sembrerebbe morire) continua dunque ad allungarsi, sebbene pare evidente che se dovessero esserci altri film de I Mercenari, il ruolo di Stallone potrebbe diventare meno centrale.

In attesa di capire quali siano i piani per eventuali sequel, vi lasciamo alle parole del produttore a proposito di un possibile ritorno di Sly in I Mercenari 5.