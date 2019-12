Sylvester Stallone in Mamma ho perso l'aereo: ecco la rivisitazione del classico natalizio

In Italia non è mai veramente Natale senza due appuntamenti cinematografici, ormai radicata tradizione: stiamo parlando di "Una poltrona per due" e "Mamma ho perso l'aereo" e proprio quest'ultimo è stato oggetto di una stravagante rivisitazione. Ecco Stallone spodestare Kevin nel ruolo di protagonista, trasformando completamente la pellicola.<

Nel nuovo video del canale Ctrl Shift Face, noto proprio per questo genere di montaggi, il volto di Macaulay Culkin è stato sostituito con quello di Sylvester Stallone: se la prima reazione è di stupore ed incredulità, dopo la visione non si può fare a meno di sperare in un sequel.

Persino le voci dei due attori sono state scambiate e, nella scena con fotografia della famiglia McCallister al completo, è possibile ammirare (è questo il termine giusto?) un variopinto insieme di Stallone di tutte le forme ed età.



Inoltre, nella scena durante la quale la madre si accorge della scomparsa di Kevin, ha luogo uno spaventoso incidente aereo dal quale nessuno potrebbe mai uscire vivo: un finale davvero insolito per un film per bambini!



Richiamando Home Alone, titolo originale della pellicola, potremmo chiamare questo corto "Home St-alone" o, con la dicitura italiana del sequel, "Mamma ho riperso l'aereo: mi sono smarrito in Vietnam".



Grazie al reboot targato Disney+ del film che ha portato al successo Macaulay Culkin, la pellicola è recentemente tornata sotto i riflettori e persino Donald Trump ricorda il suo cameo, salvo poi veder tagliare proprio la sua scena da un emittente canadese.



Cosa ne pensate di Home St-alone? Fateci sapere se vi è piaciuto o come l'avreste realizzato voi!