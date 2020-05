Sylvester Stallone loda Michael Rooker sul set: 'Coraggioso e folle professionista'

Nel corso di un Q&A organizzato da Sylvester Stallone per rispondere ad alcune domande poste direttamente dai fan tramite il suo account di Instagram, l'attore ha potuto parlare dell'amicizia e della stima che nutre nei confronti del collega Michael Rooker.

I due attori, come i fan Marvel ricorderanno, hanno condiviso lo schermo di recente in Guardiani della Galassia Vol.2 che vedeva una piccola partecipazione dello stesso Stallone, ma entrambi erano apparsi anche in precedenza nel blockbuster Cliffhanger, come ha ricordato Stallone ai fan su Instagram, dove ha esaltato il comportamento "folle" durante le pause tra una ripresa e l'altra di Rooker.

"Un tipo davvero fantastico, veramente concentrato sulla parte, coraggioso, professionale, con un'anima incredibile. Faceva delle cose tra le pause di Cliffhanger dove scivolava avanti e indietro su un cavo sopra un canyon. E lo faceva per conto suo, per divertimento, nelle pause a 4mila piedi di altezza, come se fosse il personaggio del film veramente. Quindi Michael è follemente grandioso".

Di recente, sembra che il ritorno di Stallone nel Marvel Cinematic Universe sia stato indicato come possibile da alcuni recenti rumor, soprattutto per bocca di Michael Rosenbaum, suo collega nei Ravagers: "Penso che il piano di Gunn sia di farli tornare, ma non so come", ha detto a ComicBook.com l'ex attore di Smallville. "Penso che sia stato il piano da sempre ... vedrai questi ragazzi nei titoli di coda. Perché portare Stallone solo per dargli una parte così piccola? In un certo senso vuoi vedere cosa fa, voglio dire, è impossibile che tu non voglia scoprirlo".

Intanto non ci resta che attendere Guardiani della Galassia Vol.3.