Sylvester Stallone, King Shark in The Suicide Squad, incontra uno squalo vero su Instagram

Il trailer ufficiale di The Suicide Squad ha svelato finalmente il misterioso ruolo di Sylvester Stallone nel nuovo cinecomic di James Gunn, in uscita ad agosto distribuito da Warner Bros..

La star del leggendario Rocky IV infatti interpreterà King Shark, uno squalo umanoide che nei fumetti DC Comics è 'il re di tutti gli squali', e Stallone a quanto pare ha preso alla lettera questo titolo, o per lo meno ci ha provato: sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram l'attore ha pubblicato un nuovo video registrato al mare e nel quale si ritrova faccia a faccia con uno squalo.

"Il video è un po' corto perché lo squalo leuca ha deciso di mangiarmi una gamba" ha scherzato Stallone. "Tornerò dopo aver trovato alcuni cerotti!". Da precisare, comunque, che quello che nei paesi anglosassoni viene denominato 'bull shark' in realtà non è lo squalo toro, bensì lo squalo leuca (come abbiamo tradotto nel virgolettato qui sopra). Lo squalo toro, nei paesi anglofoni, viene definito 'sand tiger shark'. Tuttavia lo squalo leuca, quello incontrato da Stallone, che infatti predilige le acque poco profonde, è considerato uno dei più pericolosi per l'uomo, insieme allo squalo bianco e allo squalo tigre, per via del suo comportamento imprevedibile. Il termine bull shark gli è stato affibbiato dai paesi anglosassoni per via della sua forma tozza.

The Suicide Squad ha una data di uscita fissata in Italia per il 5 agosto prossimo.