Da Sylvester Stallone ai cult Oscar: le uscite home video Eagle Pictures per marzo 2021

Un mese nel segno dell’action e del romanticismo quello di marzo 2021 per novità home video targate Eagle Pictures, che si prepara a lanciare sul mercato sia tante novità che una serie di cult del passato.

Dal 3 marzo arriva ANNA, l'ultimo film del regista cult Luc Besson, di nuovo alle prese con un action arricchito da un cast stellare ed edito per Eagle Pictures in formato DVD e Blu-ray. Il 10 marzo sarà la volta di The Gentlemen, sfrenata action comedy gangster di Guy Ritchie con Hugh Grant, Matthew McConaughey e Colin Farrell, disponibile in DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K UHD, mentre dal 18 marzo sarà disponibile Amore a seconda vista, irresistibile commedia romantica diretta da Hugo Gélin, regista di Famiglia all’improvviso", che uscirà nei formati DVD e Blu-ray.

Dal 24 marzo invece grande appuntamento con Sorvegliato speciale, cult del 1989 con Sylvester Stallone e Donald Sutherland, che arriverà in un'imperdibile edizione COMBO contenente il doppio formato Blu-ray e 4K e una card da collezione numerata.

Inoltre, in attesa degli Oscar 2021, Eagle Pictures inaugura la nuova collana Home Video OSCAR CULT, dedicata ai film più emozionanti di sempre protagonisti delle notti degli Oscar del passato: disponibili in edizioni a tiratura limitata e numerata e contenenti card illustrate da collezione, troveremo Green Book, Il discorso del re, Balla coi lupi, Il cacciatore di Michael Cimino e La battaglia di Hacksaw Ridge.