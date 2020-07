Sylvester Stallone e Karl Urban potrebbero tornare entrambi nei panni di Judge Dredd!?

Il CEO di Rebellion Jason Kingsley è intenzionato a reclutare sia Sylvester Stallone che Karl Urban nel prossimo capitolo del franchise di Judge Dredd, ovvero il misterioso progetto Mega City One.

Sebbene sia passato un po' di tempo dall'ultimo aggiornamento, che descriveva Mega City One non troppo dettagliatamente come una serie tv ambientata nell'universo narrativo di Dredd, Kingsley ha dichiarato che vorrebbe vedere Urban e Stallone fare squadra nella nuova storia.

Entrambi gli attori hanno impersonato il personaggio in due film distinti, Dredd - La Legge Sono Io del 1995 diretto da Danny Cannon (Stallone) e il più recente Dredd - Il Giudice dell'Apocalisse (Urban), vero e proprio cult dello scorso decennio uscito nel 2012, arrivato in Italia solo nel 2019 e diretto da Pete Travis (ma, secondo quanto riferito sottobanco, in realtà diretto da Alex Garland, accreditato solo come sceneggiatore).

Durante un'apparizione sul canale YouTube del V2A Emergency System Broadcast, Kingsley ha fornito un aggiornamento sui vari progetti del franchise, a quanto pare sia film che serie tv, notando che la pandemia in corso ha bloccato i lavori che però stavano procedendo a gonfie vele con un certo numero di script diversi in produzione. “Voglio che i due film abbiano un seguito. Abbiamo i diritti e possiamo farlo, dobbiamo solo sbarazzarci di questa cosa del virus e poi iniziare a fare film e serie tv."

Ha aggiunto: "Mega-City One è lo show televisivo. Fondamentalmente, non possiamo andare in produzione a causa della situazione coronavirus ma abbiamo gli script e tutto è pronto per partire. L'obiettivo sarebbe anche quello di riavere le nostre star, abbiamo anche scherzato sul fatto che sarebbe molto divertente provare a contattare Stallone".

In precedenza Karl Urban aveva già confermato di essere interessato a riprendere il ruolo di Dredd in qualsiasi eventuale progetto. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.