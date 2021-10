Sylvester Stallone e Jason Statham di nuovo insieme sul set de I Mercenari 4: la foto!

Sylvester Stallone e Jason Statham sembrano pronti per l'azione a giudicare dalla prima foto ufficiale de I Mercenari 4, nuovo film della celebre saga action che includerà nel cast anche Andy Garcia.

Come potete vedere in calce all'articolo, le due star sono state immortalate sul set in una località sconosciuta in Inghilterra: equipaggiati con completi militari neri tipici dei loro personaggi mercenari, Stallone e Statham sono tutto un sorriso, con la star di Rocky che ha commentato: "Mi sono divertito moltissimo al lavoro con il mio grande amico Jason sui nuovi Mercenari!!!". Parallelamente, sul profilo Instagram Statham ha dichiarato: "Di nuovo in affari con la leggenda Sylvester Stallone".

Le riprese de I Mercenari 4 sono dunque iniziate, con Sylvester Stallone che in un post sui social ha rivelato durante il week-end di essere volato nel Regno Unito per i lavori sul prossimo blockbuster. Sly ha recitato e diretto l'episodio originale della saga iniziata nel 2010 e ha successivamente ripreso il suo ruolo di Barney Ross nei due sequel ufficiali. La saga ha attirato star del cinema action come del Dolph Lundgren, Harrison Ford, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Mel Gibson. Tra i nuovi arrivati ​​per I Mercenari 4 ci saranno anche Megan Fox e 50 Cent, che ha recitato con Stallone nella saga di Escape Plan.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.