Sylvester Stallone: su Instagram un video epico per celebrare le musiche di Rocky

In quasi tutti i film della saga di Rocky, Bill Conti è stato un affezionato collaboratore di Sylvester Stallone, che ha contribuito a raccontare l'ascesa di un pugile perdente che diventa campione e tutte le sfide successive che l'hanno visto protagonista. Sly e Conti hanno lavorato a stretto contatto, come si vede in un video su Instagram.

Nel video si vede Sylvester Stallone che osserva il lavoro di Bill Conti e dell'orchestra in una sessione di registrazione. Presumibilmente si tratta della lavorazione di Rocky Balboa, uscito nel 2006. Mentre Conti dirige l'orchestra, Sly guarda la performance di Gonna Fly Now, famosa soundtrack della saga.



In conclusione Conti chiede a Stallone cosa ne pensi del risultato e il video mostra tutto quello che accade dopo.

Stallone spesso aggiorna i fan sui social; di recente su Instagram Sly ha sorpreso i fan con i lavori della serie prequel su Rocky.

Rocky Balboa è stata l'ultima collaborazione di Bill Conti con Sylvester Stallone nella saga di Rocky. Da quel momento Conti non è più tornato a lavorare in un film ma il suo contributo al franchise di Sylvester Stallone fa già parte della storia.



Lo scorso marzo Sylvester Stallone ha svelato la sua classifica personale dei film di Rocky, con alcune sorprese.

Grazie al successo di Rocky Balboa e John Rambo, Sylvester Stallone si è costruito una carriera di tutto rispetto a Hollywood dopo le prime difficoltà.