Sylvester Stallone, su Instagram solleva i colleghi in una foto ricordo di un set

Sylvester Stallone ha fatto felici tutti i suoi fan pubblicando una foto del backstage di Happy Days - La bande dei fiori di pesco, uscito in Italia anche con il titolo Brooklyn Graffiti, da Martin Davidson e Stephen Verona. L'immagine mostra Sly che solleva tre colleghi del cast: Henry Winkler, Paul Mace e Perry Kings.

"Come promesso. Se non riesci a sollevare bene in palestra devi essere innovativo. Sollevare i Lords of Flatbush... Insieme pesavamo circa 510 libbre... Scusate se ho tagliato la testa a Perry Kings, incolpate Instagram... Puoi rimanere molto forte per tutta la vita, è una tua scelta, se vuoi, continua a prendere pugni!" ha scritto Stallone nella didascalia dell'immagine.



Happy Days - La banda dei fiori di pesco (titolo italiano di The Lord's of Flatbush), è ambientato verso la fine degli anni '50 e racconta la storia di una banda di 'greasers' di Flatbush, un quartiere di Brooklyn, New York.

Conosciuti come 'la banda dei fiori di pesco', i giovani passano la vita giocando a biliardo, abbordando ragazze e frequentando un pub. Chico, il capo della banda, prova a conquistare Jane, una ragazza che non vuole saperne di lui, mentre l'amico Stanley mette incinta la sua ragazza, Frannie, che invece vorrebbe sposarlo.

Il cast comprende Perry Kings, Sylvester Stallone, Henry Winkler, Paul Mace e Susan Blakely.



