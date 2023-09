Sylvester Stallone all'inizio odiava Rambo! La storia sulle origini del film

Non tutte le icone nascono con il piede giusto. A volte bisogna anche litigare prima di trovare la dimensione perfetta, ed è successa questa cosa fra Sylvester Stallone e uno dei suoi personaggi più celebri: John Rambo. Perché all'inizio a Sly quel film proprio non piaceva.

Questa cosa l'aveva raccontata proprio Sylvester Stallone durante un'intervista, cioè il fatto che la prima versione di Rambo (First Blood nel titolo inglese) a lui non piaceva nemmeno un minimo. Perché il cut originale del film, cioè il primo che è stato fatto, durava addirittura tre ore. E secondo Sly e il suo manager erano tre ore davvero terribili.

Un film quindi troppo lungo, dispersivo, che si perdeva in sé stesso e non riusciva ad arrivare al punto della questione. C'è stato addirittura un momento in cui Sylvester Stallone e il suo manager hanno provato a comprare i negativi di Rambo per bruciarli e non far mai vedere quel film.

Secondo Stallone quindi le tre ore erano troppe, un'ora e mezza delle quali lui stava nei boschi a difendersi e "cacciare" i poliziotti. L'altro problema stando a Sly erano le battute che il suo personaggio aveva, definite in maniera brutta, banale, come se dovesse pontificare in ogni situazione e ogni volta che apriva bocca.

Quindi a Sylvester Stallone è venuta un'idea per Rambo: ha detto ai produttori di togliere quasi tutti i suoi dialoghi, lasciando che fossero gli altri personaggi a raccontare la storia. E così facendo hanno tagliato così tanto che sono passati da tre ore a un'ora e mezza. E a quel punto anche secondo Sly avrebbe funzionato, e così è stato.

