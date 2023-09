Sylvester Stallone incontra Papa Francesco, il pontefice: 'Sono cresciuto con i suoi film'

Sylvester Stallone è cittadino onorario italiano. La star di Rocky, in vacanza in Italia, ha anche incontrato Papa Francesco in un’udienza al Vaticano.

Stallone, assieme alla moglie, le figlie e il fratello Frank, è stato ricevuto dal pontefice che li ha accolti gioiosamente. L’attore ha ringraziato il Papa per avergli dedicato il suo tempo prezioso, e il capo della Chiesa ha risposto dichiarando “Io sono cresciuto con i suoi film, mi riporta alla memoria tanti ricordi da bambino”. L’attore, visibilmente emozionato, ha risposto in tono scherzoso “Pronto per fare un po’ di box?”. L’incontro si è concluso con una benedizione del pontefice alla famiglia di Stallone e un caloroso saluto tra i due.

L’interprete di Rocky e Rambo, nel suo viaggio in italia, ha visitato anche la piccola cittadina dove abitava suo nonno. Stallone è molto legato alle sue origini italiane, così come tanti attori e registi della nuova hollywood come Robert De Niro, Joe Pesci e Martin Scorsese.

Stallone è protagonista con la sua famiglia del reality show “The Family Stallone”, che segue le vicende quotidiane dell’attore, della moglie e delle figlie. È verosimile che molte scene della seconda stagione dello show verranno girate in Italia, proprio durante il viaggio della famiglia nel loro paese d’origine.

L’attore è uno dei più famosi e adorati di tutta Hollywood, e nonostante l’età di 77 anni, Stallone ha dichiarato che non si ritirerebbe mai dal set. L’interprete di Rambo ritornerà al cinema con I Mercenari 4, che uscirà nelle sale a partire dal 21 settembre 2023.