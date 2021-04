Sylvester Stallone frequenta Donald Trump? Scoppia lo scandalo, la star di Rocky risponde

La scorsa settimana sui social sono circolate alcune indiscrezioni circa la presenza di Sylvester Stallone nel resort a Mar-a-Lago dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ora è arrivata la smentita. L'ufficio stampa di Sly ha smentito le voci che indicano l'attore come frequentante della residenza di Trump.

In una dichiarazione a The Hollywood Reporter, la portavoce di Stallone Michelle Bega, ha chiarito che "contrariamente ai resoconti dei media e alle voci, Sylvester Stallone non è ufficialmente un membro del Mar-a-Lago Club. Non è entrato a far parte dell'organizzazione, non ha pagato le quote d'iniziazione".

Bega riferisce che il motivo per cui Stallone si trovava a Mar-a-Lago era un pranzo per una raccolta fondi, dove si pensava erroneamente che fosse un membro quando si è sparsa la voce della sua presenza. Poco dopo l'evento i notiziari hanno sottolineato la presenza dell'attore, inducendo tutti, da Fox News a The Hill a Twitter, a presumere che Stallone stesse entrando nel club di Trump.

Sylvester Stallone non reciterà in Creed 3, terzo capitolo del franchise con protagonista Adonis Creed, figlio di Apollo, interpretato da Michael B. Jordan.

Sette giorni fa tuttavia è stato ufficializzato un annuncio importante su Rocky: Sylvester Stallone ha confermato che la Director's Cut di Rocky 4 è terminata, aumentando la curiosità dei fan sul film.



Sylvester Stallone è noto in tutto il mondo grazie ai ruoli del pugile Rocky Balboa e del reduce dal Vietnam John Rambo, entrambi protagonisti due due saghe conosciute e apprezzate in tutto il mondo.