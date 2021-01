Sylvester Stallone, il fratello ricorda: 'Lui divenne una star, io vivevo in un buco'

Non dev'esser facile vivere all'ombra di un fratello divenuto ormai da decenni una star di caratura mondiale, ancor più facendo il suo stesso mestiere: Frank Stallone, fratello del ben più noto Sylvester, ha assicurato però di aver avvertito solo all'inizio il peso della notorietà della star di Rocky e Rambo.

"Io non ho mai avvertito questa cosa, ma tutti gli altri pensavano che la mia condizione fosse quella. Ed è stato un po' l'argomento principale degli ultimi 40 anni. È frustrante? Assolutamente sì. Avere quel cognome aiuta? Neanche per sogno... forse giusto per avere un buon tavolo al ristorante con una bella ragazza. [...] Nessuno se l'aspettava meno di me, non erano tempi facili. E all'improvviso lui è la più grande star del pianeta. In quell'occasione avemmo qualche discussione, perché io vivevo in un buco nel New Jersey e lui era Rocky, capisci quello che intendo?" ha spiegato Stallone durante un'intervista rilasciata a Yahoo.

Il nostro, però, ha colto l'occasione per dispensare alcuni consigli ai fratelli di personaggi famosi: "A loro direi di trovare altro da fare, perché è durissima. È meglio se riesci a fare come Warren Beatty e Shirley MacLaine, che sono fratello e sorella ma non hanno lo stesso cognome. C'è chi mi ha suggerito di cambiare il mio, e io rispondo sempre 'Dopo 40 anni?'" A proposito di Stallone, comunque: ecco 5 film da recuperare con la star di Rocky.