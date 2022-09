Sylvester Stallone, foto nostalgiche con l'ex moglie e le figlie sui social:'Meraviglioso'

Momento nostalgico per Sylvester Stallone sui social. L'attore ha pubblicato due foto di alcuni fa che lo ritraggono insieme all'ex moglie Jennifer Flavin e le tre figlie Sophia Rose, Sistine Rose e Scarlet Rose. Sly ha accompagnato le foto con la didascalia 'Meraviglioso', ricordando quel periodo felice della propria vita.

Il post ha generato la reazione di moltissimi fan e anche colleghi come Max Casella, sua co-star nella recente serie Tulsa King, disponibile su Paramount+:"Bella famiglia!" ha scritto l'attore.



Nel mese di agosto la moglie Jennifer Flavin ha chiesto il divorzio da Stallone dopo venticinque anni di matrimonio. Voci di separazione erano già nell'aria, quando la star di Rocky aveva deciso di coprire il tatuaggio della moglie sulla spalla con il volto del proprio cane.

La scorsa settimana è stata diffusa la notizia che Sly aveva cambiato anche il tatuaggio degli occhi della moglie con il disegno di un leopardo.



Sylvester Stallone e Jennifer Flavin erano sposati dal 1997, dopo anni di relazione iniziata nel 1988 e interrotta brevemente tra il 1994 e il 1995.

In passato Sly era già stato sposato con l'attrice Sasha Czack dal 1974 al 1985, con la quale ebbe Sage (scomparso prematuramente nel 2012) e Seth. Dal 1985 al 1987 visse un tormentato matrimonio con l'attrice e modella Brigitte Nielsen.



A luglio Stallone attaccò il produttore di Rocky per ottenere i diritti dei film della saga che lo rese celebre in tutto il mondo.