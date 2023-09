Sylvester Stallone, è flop per I mercenari 4: incassa 8 milioni da budget di 100 milioni

Questo week-end box office è stato il peggiore del 2023 per un mix di fattori diversi, uno dei quali è riconducibile al colossale flop de I mercenari 4, nuovo film della saga action creata da Sylvester Stallone.

Negli Stati Uniti, infatti, I Mercenari 4 ha incassato appena 8 milioni di dollari da un budget di 100 milioni nel suo week-end di debutto, una cifra ben al di sotto delle proiezioni indicate da Lionsgate, che distribuisce il film per il quale aveva messo in conto un esordio di circa 15 milioni a livello domestico. Le recensioni negative de I mercenari 4 hanno probabilmente allontanato il pubblico, con un terribile 16% su Rotten Tomatoes che certamente non si presenta come il più elegante dei biglietti da visita, considerando che la maggior parte del pubblico americano medio va su RT per decidere quale film andare a guardare al cinema.

L'unica speranza di evitare il flop commerciale per Sylvester Stallone e i suoi Mercenari ora è affidarsi ai risultati dei mercati internazionali, dove effettivamente i precedenti capitoli del franchise action hanno sempre fatto meglio rispetto a quello nord-americano: riuscirà il film a recuperare il proprio budget di produzione? L'impresa segna degna del team dei 'sacrificabili', dato che dopo un esordio del genere in molti si aspettano una data anticipata per il debutto sul mercato digitale.

Ricordiamo che I mercenari 4 è ora in programmazione nei cinema italiani.