Sylvester Stallone, tutti i film da vedere su Netflix o Amazon Prime Video!

Oggi parliamo di Sylvester Stallone, e di tutti i suoi film disponibili in streaming on demand per gli abbonati ai servizi di Netflix o Amazon Prime Video.

Tra opere recenti e cult del passato, se state cercando un film con protagonista il leggendario attore e regista di Hollywood allora siete capitati nel posto giusto.

Iniziamo da Amazon Prime, il cui catalogo offre ai propri abbonati il cult Over the top, Reach Me: La strada per il successo, e il poliziesco Backtrace; inoltre, disponibili per il noleggio o l'acquisto digitale troviamo anche opere imperdibili della filmografia stalloniana come John Rambo, Demolition Man e Cobra, ma anche Daylight, Fuga per la vittoria, Assassins e Tango & Cash, con co-protagonista Kurt Russell. Infine anche I mercenari è disponibile per l'acquisto/noleggio, mentre I mercenari 2 e I mercenari 3 sono inclusi nel catalogo principale.

Spostandoci su Netflix, invece, ritroviamo i primi due capitoli della saga de I mercenari, il primo capitolo della saga Escape Plan: Fuga dall'inferno con co-protagonista Arnold Schwarzenegger e il solito John Rambo, oltre all'imperdibile Cobra di George Pan Cosmatos: il film arrivò nel 1986, all'apice dello strapotere di Stallone su quel tipo di cinema, ed è basato sul romanzo Facile preda, conosciuto anche col titolo Bersaglio facile, scritto da Paula Gosling e che nel 1995 sarebbe stato adattato anche in un altro film, Facile preda di Andrew Sipes.

Per altre letture: