Sylvester Stallone si erge e mostra i muscoli nel nuovo poster di Rambo V

Dopo le prime previsioni box office per Rambo V, il nuovo film della saga con Sylvester Stallone torna a mostrarsi con un poster ufficiale incentrato sull'iconico veterano di guerra, tutto muscoli, sguardi feroci e arco e frecce.

Come al solito, potete trovare il materiale promozionale in calce all'articolo.

Il film arriverà trentasette anni dopo il primo storico capitolo del franchise: dopo aver abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan e massacrato brutali combattenti dell’esercito birmano, John Rambo torna nel ranch di famiglia per iniziare finalmente una vita tranquilla … prima che il destino lo riporti di nuovo a scatenare l’inferno contro un ultimo nemico.

L'ex soldato si troverà infatti ad affrontare i membri di un temibile cartello messicano implicato in un commercio sessuale di ragazze dell’Est, cosa sulla quale Rambo evidentemente proprio non può chiudere un occhio.

Diretto da Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso), il cast include anche Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada.

Previsto originariamente per il mese di novembre e poi vociferato per un'anteprima a Venezia (cosa che però non si è concretizzata), Rambo V – Last Blood arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 settembre, per la distribuzione di Notorious Pictures. Per altre informazioni vi rimandiamo al trailer di Rambo V.