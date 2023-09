Sylvester Stallone ha dovuto vendere il cane per fare Rocky

I grandi film della Storia del Cinema hanno spesso aneddoti incredibili, divertenti e anche strappalacrime. Il primo iconico Rocky non è da meno, perché Sylvester Stallone prima di fare il film ha dovuto vendere il suo cane: vi raccontiamo com'è andata.

Stallone infatti era molto povero prima di riuscire a fare Rocky. Talmente tanto che non poteva nemmeno più permettersi di tenere il suo cane, Butkus. L'attore stesso ha infatti raccontato che all'epoca a metà Anni Settanta aveva poco più di cento dollari in banca, per dare un'idea di quanto la sua situazione non fosse certo delle migliori.

In quel periodo Sylvester Stallone stava provando a vendere la sceneggiatura per Rocky, però non aveva quasi i soldi per mangiare, e un cane come sappiamo ha comunque un certo costo per poterlo mantenere. E quindi è stato costretto a venderlo perché altrimenti non avrebbe avuto il denaro nemmeno per continuare a tirare avanti e portare la sceneggiatura a tutti i produttori possibili.

Una volta però che è riuscito a venderla (sembra per una cifra che si aggirava sui 25mila dollari circa) e avendo la certezza che sarebbe stata lui la star protagonista del film Stallone è andato a riprendersi Butkus, convincendo i produttori a inserirlo nel film. Un po' come se volesse ripagarlo per averlo dato via in un momento molto difficile della sua vita.

Butkus quindi è apparso nei primi due Rocky, tra l'altro venendo inserito nei crediti del film come "Butkus Stallone". Lo stesso Sly ha poi detto che il cane è ancora il suo wallpaper del computer.

