Sylvester Stallone, la director's cut di Rocky IV sta già incassando un sacco di soldi!

Con Creed 3 attualmente in lavorazione, la leggendaria saga di Rocky Balboa ha un radioso futuro davanti a sé, ma nel frattempo Sylvester Stallone si sta interessando anche al suo passato.

Come saprete, infatti, la versione definitiva di Rocky IV, alla quale Stallone ha lavorato durante la pandemia, è finalmente pronta per essere mostrata al grande pubblico, e le aspettative a quanto pare sono alle stelle: la nuova versione di Rocky IV, intitolata Rocky IV: Rocky vs. Drago, debutterà negli Stati Uniti nei cinema Fathom per una sola serata, nella notte dell'11 novembre, e sarà disponibile on-demand a partire dal giorno successivo. I biglietti per quella che si preannuncia come una proiezione a dir poco storica sono in vendita da qualche ora negli USA, è secondo i primi dati raccolti la director's cut di Rocky IV sta già incassando una quantità impressionante di denaro.

Deadline infatti riporta che le prevendite del film hanno già battuto il record del mercato post-pandemia per la Fathom, arrivando ad un incredibile 120% in più rispetto al film con l'uscita più vicina. La migliore apertura per un evento Fathom rimane BTS World Tour Love Yourself a Seoul nel 2019, con il suo debutto da $2,86 milioni in 997 sale, terminato poi con un bottino di $3,5 milioni. Resta da vedere se Rocky IV: Rocky vs. Drago riuscirà a superare questo risultato (in una sola notte di programmazione sembrerebbe un'impresa disperata) ma chiaramente le stime raccolte da Deadline rivelano che c'è molto interesse per il debutto della versione definitiva di uno dei film più celebri e distintivi degli anni '80.

Per maggiori approfondimenti sull'importanza del film, recuperate il nostro speciale Everycult su Rocky IV.