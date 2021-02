Sylvester Stallone, la director's cut di Rocky IV è in arrivo: guardatelo a lavoro!

Sylvester Stallone ha postato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram un video che lo mostra a lavoro sulla director's cut di Rocky 4, una nuova versione del leggendario episodio della saga da lui interpretata e diretta che è stata annunciata per il 35esimo anniversario.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, Stallone, col volto coperto da una mascherina nera, in queste ore si trova in studio per apportare gli ultimi ritocchi al film, in fase di mixaggio audio: i più attenti fra voi noteranno in basso a sinistra sul grande schermo dello studio anche un primo titolo ufficioso per il film, attualmente denominato "Rocky IV - ReCut", per lo meno a questo stadio dello sviluppo.

La didascalia, inoltre, conferma che il progetto è quasi ultimato: "In questo momento stiamo dando gli ultimi ritocchi al nuovo montaggio di ROCKY 4!". Ricordiamo che ad oggi non è stata resa nota una data ufficiale per l'uscita della director's cut del film, che a causa della pandemia di covid-19, che ha ovviamente rallentato i lavori, ha ormai perso il treno dei festeggiamenti del 35esimo anniversario dell'uscita originale, festeggiato il 27 novembre scorso negli Stati Uniti.

