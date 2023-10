Sylvester Stallone, David Ayer e Jason Statham insieme per il nuovo film Levon's Trade

Diretto da David Ayer e basato su una sceneggiatura di Sylvester Stallone, Levon's Trade è un film d'azione che vedrà la partecipazione di Jason Statham nei panni del protagonista. A produrlo saranno Black Bear e BlockFilm, ossia la nuova etichetta di Bill Block (ex-capo della Miramax).

Di conseguenza, Stallone tornerà come sceneggiatore dopo Rambo: Last Blood (2019) e Creed II (2018), e lo farà grazie all'adattamento del romanzo omonimo, primo della serie di undici, scritto da Chuck Dixon. A proposito: era il luglio 2021 quando Chuck Dixon spiegò perché i manga hanno battuto i comics USA. Le riprese, invece, inizieranno a Londra nel marzo 2024.

Le informazioni sulla trama sono rinvenibili dal romanzo stesso, infatti sappiamo che ripercorrerà il modo in cui Levon Cade (Statham) lascia la propria professione alle spalle per lavorare nell'edilizia, con l'obiettivo d vivere una vita semplice e dedicare più tempo alla propria figlia; ma quando la figlia del suo capo, Jenny, scompare in circostanze misteriose, l'uomo è costretto a tornare alla sua professione precedente al fine di gettare luce sull'accaduto...

"Sono entusiasta di riunirmi con alcuni dei miei partner più talentuosi e di lunga data" ha dichiarato il produttore Bill Block. "Ho lavorato per la prima volta insieme a David Ayer grazie a Fury: è stato subito chiaro quanto fosse incredibile, al top delle sue capacità. Jason e io, invece, abbiamo lavorato in moltissimi progetti. Basti pensare al recente The BeeKeeper, che ha coinvolto tutti e tre. Levon sarà un altro spettacolare film d'azione, e sono sciuro che abbiamo composto il dream team per portare il primo romanzo di questa celebre saga sul grande schermo".

