Sylvester Stallone: Creed 3 o un nuovo Rocky? Ecco i piani dell'attore

Recentemente, Sylvester Stallone è tornato ad anticipare sui progetti che nel prossimo futuro lo vedranno impegnato, o almeno non appena Hollywood riaprirà le produzioni. Tra questi ha accennato al possibile ritorno del suo Rocky anche se non si aspetta di apparire nel terzo capitolo della saga di Creed.

Stallone ha recentemente organizzato un Q&A sul suo profilo Instagram in cui poter rispondere alle domande e alle curiosità dei fan. Dopo aver parlato di Michael Rooker ed espresso alcune idee su un sequel di Demolition Man, l'attore ha anche parlato del personaggio che gli ha garantito fama e fortuna: Rocky. Stallone ha infatti confermato ai fan di avere ancora alcune idee su come far continuare la storia di Rocky al di fuori del ring: "Ci sono buone possibilità per far tornare Rocky". L'attore dà quindi maggiori dettagli: la storia vedrebbe lo Stallone Italiano alle prese con un nuovo pupillo, un immigrato clandestino. Ovviamente per adesso si tratta solo di idee senza nulla di concreto. Stallone conferma che Rocky avrebbe concluso la sua storia nella saga di Creed, ma "non direi mai di no a Rocky, anche perché ho alcune idee".

Per questo nuovo spin-off Stallone non è sicuro che verrà realizzato, anche perché "non coinvolge direttamente il ring, tanto quanto dovrebbe. Non sono sicuro sarà abbastanza appetibile per il pubblico, ma chi lo sa?".

Al momento il terzo capitolo dedicato a Creed sarebbe entrato in pre-produzione con la sceneggiatura affidata a Zach Baylin; la regia del film sarebbe stata proposta allo stesso Michael B. Jordan, ma al momento non ci sono conferme in merito.